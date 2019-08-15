У ГПУ підтвердили заочний арешт ексміністра внутрішніх справ Захарченка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Судом задоволено клопотання про обрання колишньому Міністру внутрішніх справ України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Генеральної прокуратури.
Повідомляється, що 15 серпня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого та з урахуванням вимог ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
“Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Міністра внутрішніх справ України в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, організації умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 та терористичного акту 20.02.2014 на вулиці Інститутській у м. Києві, тобто у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України та за підозрою інших колишніх вищих посадових осіб”, — йдеться у повідомленні ГПУ.
Досудове розслідування триває.
Мова йде про Віталія Захарченка, який обіймав посаду міністра внутрішніх справ України 7 листопада 2011 — 21 лютого 2014 рр.