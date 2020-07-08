У Господарському суді Львівщини підтвердили один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Господарському суді Львівської області Підтверджено один випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Підтверджено один випадок захворювання на коронавірус COVID-19 в Господарському суді Львівської області”, — йдеться в повідомленні.
Також учасників судових процесів та відвідувачів просять утриматись від візитів до суду.
Повідомляється, що про подальші особливості роботи суду буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у працівника Антикорупційного суду був зафіксований перший позитивний тест на COVID-19.