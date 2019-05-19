У Гондурасі розбився літак, загинули кілька людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. П'ять іноземних туристів, в тому числі пілот, загинули під час аварії приватного літака біля острова Роатан, що входить до складу Гондурасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За даними агентства, точної інформації про громадянство загиблих ще немає. Представник збройних сил країни заявив, що четверо з них є громадянами США, в той час як місцева влада повідомила про загибель чотирьох громадян Канади.
Інформації про громадянство п'ятої жертви поки немає.
Відзначається, що літак впав в море незабаром після зльоту. Причини аварії невідомі.
Нагадаємо, у Каховці на Херсонщині під час прогріву двигуна зайнявся маломоторний літак.