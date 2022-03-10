У гарячих точках України працює майже 2000 іноземних журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В областях України, де тривають активні бойові дії, працює приблизно 2000 іноземних журналістів. Про це у Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує УНН.
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"15-й день великої війни у Європі. Жодних значних успіхів у росіян по всій 700-кілометровій лінії фронту немає. А однією з причин цього є правда про війну в онлайн-режимі. Майже 2000 іноземних журналістів щодня перебувають у найгарячіших точках цієї війни. Дякую!" - написав Подоляк.
15-й день великої війни у Європі. Жодних значних успіхів у росіян по всій 700-кілометровій лінії фронту немає. А однією з причин цього є правда про війну в онлайн-режимі. Майже 2000 іноземних журналістів щодня перебувають у найгарячіших точках цієї війни. Дякую! pic.twitter.com/4ubEFYehAG— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 10, 2022
Нагадаємо
7 березня Михайло Подоляк повідомив, що російські окупанти знищили або пошкодили в Україні понад 200 шкіл, 1,5 тисячі житлових будинків та більше ніж 30 лікарень.