В горячих точках Украины работает почти 2000 иностранных журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В областях Украины, где продолжаются активные боевые действия, работает примерно 2000 иностранных журналистов. Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, информирует УНН.
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"15-й день большой войны в Европе. Никаких значительных успехов у россиян по всей 700-километровой линии фронта нет. А одной из причин этого является правда о войне в онлайн-режиме. Почти 2000 иностранных журналистов ежедневно находятся в самых горячих точках этой войны. Спасибо!" - написал Подоляк.
15-И день Великой войны в Европе. Никаких значительных успехов у русских по всей 700-километровой линии фронта нет. А одной из причин этого является правда о войне в онлайн-режиме. Почти 2000 иностранных журналистов ежедневно находятся в самых горячих точках этой войны. Спасибо!pic.twitter.com/4ubEFYehAG— Михаил Подоляк (@Podolyak_M)March 10, 2022
Напомним
7 марта Михаил Подоляк сообщил, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине более 200 школ, 1,5 тысячи жилых домов и более 30 больниц.