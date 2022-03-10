В горячих точках Украины работает почти 2000 иностранных журналистов

Цитата

"15-й день большой войны в Европе. Никаких значительных успехов у россиян по всей 700-километровой линии фронта нет. А одной из причин этого является правда о войне в онлайн-режиме. Почти 2000 иностранных журналистов ежедневно находятся в самых горячих точках этой войны. Спасибо!" - написал Подоляк.

15-И день Великой войны в Европе. Никаких значительных успехов у русских по всей 700-километровой линии фронта нет. А одной из причин этого является правда о войне в онлайн-режиме. Почти 2000 иностранных журналистов ежедневно находятся в самых горячих точках этой войны. Спасибо!pic.twitter.com/4ubEFYehAG

Напомним

7 марта Михаил Подоляк сообщил, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине более 200 школ, 1,5 тысячи жилых домов и более 30 больниц.