У ФСБ заявили про "додаткові заходи безпеки" в Азовському морі для захисту від України

"Не дивлячись на деяку стабілізацію обстановки, ризики аналогічних провокацій на кримському напрямку зберігаються", - сказав він російським ЗМІ.

За словами Кулішова, нове керівництво країни не визнає окупації Криму і заявляє про наміри знову проходити через Керченську протоку, в тому числі з міжнародними спостерігачами та представниками зарубіжних ЗМІ.

У зв'язку з цим, за його словами, "зберігається загроза вчинення українськими спецслужбами і членами екстремістських організацій диверсій в Криму, на Керченській транспортній переправі, а також провокацій щодо російських і іноземних суден, які відвідують порти Криму".

Кулішов додав, що після захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада минулого року вжиті "додаткові заходи безпеки".

"Вжито додаткові заходи щодо забезпечення належного правопорядку в акваторії Азовського моря", - розповів він.

Як повідомляв УНН, міжнародний трибунал з морського права в німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.