У ФСБ РФ заявили, що український військовий на кордоні попросив статус біженця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Росії заявили, що український військовослужбовець-контрактник звернувся до російських прикордонників з проханням про надання йому статусу біженця. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ РФ у Брянській області, передає УНН.
“Військовослужбовець України звернувся за отриманням статусу біженця в Російській Федерації. Своє прохання він озвучив співробітникам російської прикордонної служби в одному з пунктів пропуску в Брянській області”, — зазначили в прес-службі.
За повідомленням російського відомства, військовий розповів, що в ЗСУ він служив за контрактом і самовільно залишив частину. Свій вчинок військовослужбовець пояснив “нестатутними взаємовідносинами в українській військовій частині”.
Нагадаємо, 2 грудня Держприкордонслужба України повідомила, що за тиждень троє росіян попросили статус біженця в Україні через переслідування в РФ.