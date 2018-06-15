У Франції розкрили резонансне вбивство 30-річної давнини і затримали підозрюваних

ukru
08:24 • 62835 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 100161 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 153238 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 133056 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 181929 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 125246 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 131519 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166444 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191245 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307397 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 57744 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 86792 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 72749 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 90309 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 57714 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 62794 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 90309 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 86792 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 181911 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 188173 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 15676 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 20748 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 53566 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 65690 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 68869 перегляди
Актуальне
У Франції розкрили резонансне вбивство 30-річної давнини і затримали підозрюваних

У Франції розкрили резонансне вбивство 30-річної давнини і затримали підозрюваних

Київ • УНН

 • 10495 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Французькі поліцейські, які вели розслідування вбивства, скоєного 30 років тому, повідомили в четвер, що їм вдалось встановити особу чотирирічної дівчинки, чиє понівечене тіло було виявлено на автомагістралі, передає УНН з посиланням на AFP.

У серпні 1987 року на узбіччі шосе A10 в центрі Франції було знайдено тіло дівчинки, загорнуте в простирадло. На вигляд їй було від трьох до п’яти років; у неї були кучеряве темне волосся і карі очі. На тілі були виявлені ознаки насильства: опіки від праски, переломи кісток і сліди людських укусів, імовірно залишені жінкою. Слідство визнало, що це був випадок канібалізму, оскільки на тілі не вистачало плоті.

Тоді правоохоронцям не вдалось встановити особу дитини. Ніхто не заявив про її зникнення. На вулицях міст Франції був розвішений фоторобот дівчинки, але ніхто не впізнав її.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Фінляндії марокканця засудили довічно за різанину

У 1997 році справу була оголошено нерозкритою. Дівчинку згадували в ЗМІ як “мучениця з A10”, а на її могилі написали “Тут спочиває ангел”; люди регулярно змінюють там квіти.

Після 1997 року слідчі робили декілька спроб відновити розслідування. У 2007 році було виокремлено ДНК з одягу і простирадла, в яку була загорнута дитина. У 2012 році по країні знову були поширені зображення загиблої дівчинки, але це ні до чого не привело.

У 2016 році ДНК з місця злочину збігся з генетичним матеріалом чоловіка, який був затриманий в іншій справі, і його ДНК внесли в національну базу. Чоловік виявився братом загиблої, через нього слідство вийшло на її батьків — пару марокканського походження. Їх було затримано 12 червня 2018 року у місті Орлеан за підозрою у вбивстві, жорстокому поводженні з дітьми та перешкоджанню законному похованню тіла.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що батько дівчини заявив, що вона померла від рук матері.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.89
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,063.64