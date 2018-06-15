У Франції розкрили резонансне вбивство 30-річної давнини і затримали підозрюваних

У серпні 1987 року на узбіччі шосе A10 в центрі Франції було знайдено тіло дівчинки, загорнуте в простирадло. На вигляд їй було від трьох до п’яти років; у неї були кучеряве темне волосся і карі очі. На тілі були виявлені ознаки насильства: опіки від праски, переломи кісток і сліди людських укусів, імовірно залишені жінкою. Слідство визнало, що це був випадок канібалізму, оскільки на тілі не вистачало плоті.

Тоді правоохоронцям не вдалось встановити особу дитини. Ніхто не заявив про її зникнення. На вулицях міст Франції був розвішений фоторобот дівчинки, але ніхто не впізнав її.

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У 1997 році справу була оголошено нерозкритою. Дівчинку згадували в ЗМІ як “мучениця з A10”, а на її могилі написали “Тут спочиває ангел”; люди регулярно змінюють там квіти.

Після 1997 року слідчі робили декілька спроб відновити розслідування. У 2007 році було виокремлено ДНК з одягу і простирадла, в яку була загорнута дитина. У 2012 році по країні знову були поширені зображення загиблої дівчинки, але це ні до чого не привело.

У 2016 році ДНК з місця злочину збігся з генетичним матеріалом чоловіка, який був затриманий в іншій справі, і його ДНК внесли в національну базу. Чоловік виявився братом загиблої, через нього слідство вийшло на її батьків — пару марокканського походження. Їх було затримано 12 червня 2018 року у місті Орлеан за підозрою у вбивстві, жорстокому поводженні з дітьми та перешкоджанню законному похованню тіла.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило, що батько дівчини заявив, що вона померла від рук матері.