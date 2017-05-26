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У Франції побудували дорогу, яка заряджає електрокари

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Поблизу Парижа випробовують нову бездротову технологію зарядки електромобілів за допомогою обладнання, вмонтованого в дорожнє полотно. Про це повідомляє корпорація Renault, передає УНН.

У Франції побудували дорогу, яка заряджає електрокари

Зазначається, що інноваційне дорожнє полотно може передавати електрокару до 20 кВт енергії під час руху. Систему для бездротової зарядки створила американська компанія Qualcomm.

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Тестовий полігон побудований в рамках європейського проекту FABRIC.

"Випробувальний трек довжиною в 100 метрів розділений на 4 відрізки. Машина може приймати енергію під час руху в будь-якому напрямку. Максимальна потужність зарядки - 20 кВт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. Сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, в 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

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