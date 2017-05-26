У Франції побудували дорогу, яка заряджає електрокари
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Поблизу Парижа випробовують нову бездротову технологію зарядки електромобілів за допомогою обладнання, вмонтованого в дорожнє полотно. Про це повідомляє корпорація Renault, передає УНН.
Зазначається, що інноваційне дорожнє полотно може передавати електрокару до 20 кВт енергії під час руху. Систему для бездротової зарядки створила американська компанія Qualcomm.
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Тестовий полігон побудований в рамках європейського проекту FABRIC.
"Випробувальний трек довжиною в 100 метрів розділений на 4 відрізки. Машина може приймати енергію під час руху в будь-якому напрямку. Максимальна потужність зарядки - 20 кВт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей. Сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.
Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, в 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.