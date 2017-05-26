Во Франции построили дорогу, которая заряжает электрокары
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Вблизи Парижа испытывают новую беспроводную технологию зарядки электромобилей с помощью оборудования, вмонтированного в дорожное полотно. Об этом сообщает корпорация Renault, передает УНН.
Отмечается, что инновационное дорожное полотно может передавать электрокару до 20 кВт энергии во время движения. Систему для беспроводной зарядки создала американская компания Qualcomm.
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Тестовый полигон построен в рамках европейского проекта FABRIC.
“Испытательный трек длиной в 100 метров разделен на 4 отрезка. Машина может принимать энергию во время движения в каком-либо направлении. Максимальная мощность зарядки — 20 кВт”, — говорится в сообщение
Напомним, что больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей. Сегодня в Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.