У фракції "Слуга народу" очікують подолання тютюнової монополії від нового керівника АМКУ

“...Тютюновими монополіями, які зараз утворили картельну змову і фактично не платять податки до українського бюджету, є компанії... Я подивися, що величезна транснаціональна корпорація, яка заробляє мільярди доларів сплачує по 200 тисяч гривень на рік податку на дохід, то це абсолютно ненормально, тому що кіоск з шаурмою біля станції метро, мабуть, більше у Києві платить, ніж ця транснаціональна корпорація. Цю монопольну змову повинен новий керівник Антимонопольного комітету однозначно побороти. Я ставив це питання, вони підтвердили, що до кінця року після того, як ми призначимо її на посаду, пройдуть суди і це питання буде вирішено”, — зазначив нардеп.

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Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” Президент Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань оборонно-промислового комплексу.