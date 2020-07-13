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У фракції "Слуга народу" очікують подолання тютюнової монополії від нового керівника АМКУ

У фракції "Слуга народу" очікують подолання тютюнової монополії від нового керівника АМКУ

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У фракції “Слуга народу” очікують подолання тютюнової монополії від нового керівника Антимонопольного комітету України, які недоплачують у бюджет податок на прибуток. Про це повідомив народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

“...Тютюновими монополіями, які зараз утворили картельну змову і фактично не платять податки до українського бюджету, є компанії... Я подивися, що величезна транснаціональна корпорація, яка заробляє мільярди доларів сплачує по 200 тисяч гривень на рік податку на дохід, то це абсолютно ненормально, тому що кіоск з шаурмою біля станції метро, мабуть, більше у Києві платить, ніж ця транснаціональна корпорація. Цю монопольну змову повинен новий керівник Антимонопольного комітету однозначно побороти. Я ставив це питання, вони підтвердили, що до кінця року після того, як ми призначимо її на посаду, пройдуть суди і це питання буде вирішено”, — зазначив нардеп.

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Нагадаємо, під час засідання фракції “Слуга народу” Президент Володимир Зеленський і прем’єр Денис Шмигаль презентували кандидатів на посаду глави Національного банку, Антимонопольного комітету, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань оборонно-промислового комплексу.

Українські Національні Новини

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