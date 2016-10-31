У фатальній ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на Прикарпатті у с. Старі Кривотули Тисменицького району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів троє людей загинуло. Про це кореспонденту УНН повідомила речник обласного управління Національної поліції Мирослава Белдик.
В цей момент на місце події виїхала оперативно-слідча група, яка має встановити осіб потерпілих, схему руху автівок та причину ДТП.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, біля Львова водій збив людину насмерть і сам потрапив до реанімації.