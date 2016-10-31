У фатальній ДТП на Прикарпатті загинуло троє людей

В цей момент на місце події виїхала оперативно-слідча група, яка має встановити осіб потерпілих, схему руху автівок та причину ДТП.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, біля Львова водій збив людину насмерть і сам потрапив до реанімації.