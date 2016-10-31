В роковой ДТП на Прикарпатье погибли три человека

В этот момент на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая должна установить лиц пострадавших, схему движения автомобилей и причину ДТП.

Напомним, как сообщал УНН, у Львова водитель сбил человека насмерть и сам попал в реанимацию .