В роковой ДТП на Прикарпатье погибли три человека
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня на Прикарпатье в с. Старые Кривотулы Тисменицкого района в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик.
В этот момент на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая должна установить лиц пострадавших, схему движения автомобилей и причину ДТП.
Напомним, как сообщал УНН, у Львова водитель сбил человека насмерть и сам попал в реанимацию .