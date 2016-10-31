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15 марта, 19:03 • 116629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171218 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140968 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133225 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114343 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106365 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137160 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132758 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127922 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В роковой ДТП на Прикарпатье погибли три человека

В роковой ДТП на Прикарпатье погибли три человека

Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня на Прикарпатье в с. Старые Кривотулы Тисменицкого района в результате столкновения двух легковых автомобилей три человека погибли. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдик.

В этот момент на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая должна установить лиц пострадавших, схему движения автомобилей и причину ДТП.

Напомним, как сообщал УНН, у Львова водитель сбил человека насмерть и сам попал в реанимацию .

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