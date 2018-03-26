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У ФАО пояснили, чому аграрні дотації дісталися не всім

У ФАО пояснили, чому аграрні дотації дісталися не всім

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні всього 20% фермерів беруть участь в програмах державної підтримки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), передає УНН.

"Результати опитування сільськогосподарських виробників в Україні свідчить про низький рівень їх участі в програмах державної підтримки. Згідно з результатами опитування, лише 20,3% малих і середніх сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерів, подали заявку на державні програми підтримки, які діяли в період 2000-2017 рр", - відзначили в ФАО.

Понад чверть (25,9%) представників малих і середніх сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерів, не знали про існування програм державної підтримки. У той же час, 59% респондентів були в цілому обізнані в цьому питанні.

"Тільки 15,1% респондентів добре знали про державні програми і проявили інтерес, принаймні, до деяких з них", - наголосили в ФАО.

Що стосується сільських домогосподарств, то і вони були практично не проінформовані про існування аграрних дотацій. Нічого про них не знали 61,2%, відзначили соціологи.

Нагадаємо, якщо в минулому році сума держпідтримки залежала від обсягу сплачених податків до бюджету, то в цьому році на аграрні дотації можуть претендувати агрокомпанії і фермери, які розвивають поголів'я худоби.

Раніше УНН повідомляв, що дотації були введені в Україні згідно з рекомендаціями МВФ і замінили собою спецрежим оподаткування АПК, що діє з 1998 року.

Українські Національні Новини

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