У ФАО пояснили, чому аграрні дотації дісталися не всім
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні всього 20% фермерів беруть участь в програмах державної підтримки. Про це свідчать результати опитування, проведеного Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), передає УНН.
"Результати опитування сільськогосподарських виробників в Україні свідчить про низький рівень їх участі в програмах державної підтримки. Згідно з результатами опитування, лише 20,3% малих і середніх сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерів, подали заявку на державні програми підтримки, які діяли в період 2000-2017 рр", - відзначили в ФАО.
Понад чверть (25,9%) представників малих і середніх сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерів, не знали про існування програм державної підтримки. У той же час, 59% респондентів були в цілому обізнані в цьому питанні.
"Тільки 15,1% респондентів добре знали про державні програми і проявили інтерес, принаймні, до деяких з них", - наголосили в ФАО.
Що стосується сільських домогосподарств, то і вони були практично не проінформовані про існування аграрних дотацій. Нічого про них не знали 61,2%, відзначили соціологи.
Нагадаємо, якщо в минулому році сума держпідтримки залежала від обсягу сплачених податків до бюджету, то в цьому році на аграрні дотації можуть претендувати агрокомпанії і фермери, які розвивають поголів'я худоби.
Раніше УНН повідомляв, що дотації були введені в Україні згідно з рекомендаціями МВФ і замінили собою спецрежим оподаткування АПК, що діє з 1998 року.