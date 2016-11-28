У Ф.-В.Штайнмаєра розповіли про створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Проект створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі поки далекий від реалізації, але зусилля для цього здійснюються. Про це заявив на брифінгу офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Німецький голова ОБСЄ (Франк-Вальтер) Штайнмаєр докладає зусиль, щоб отримати підтримку для реалізації в рамках ОБСЄ того, чого протягом довгого часу вимагає український президент і того, що підтримав російський президент ... Правда полягає в тому, що наразі ми досить далекі від того, щоб прийняти рішення по організації такої збройної поліцейської місії на Донбасі. Я виходжу з того, що це може бути погоджено або навіть вирішено на міністерській зустрічі ОБСЄ в Гамбурзі на наступному тижні, 8-9 грудня", - сказав М.Шефер.
Питання про місію ОБСЄ було піднято 19 жовтня в Берліні на першому за рік саміті в "нормандському форматі", на якому лідери України, Росії, Німеччини та Франції підтвердили безальтернативність мінських угод.