У Ф.-В.Штайнмаєра розповіли про створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі

"Німецький голова ОБСЄ (Франк-Вальтер) Штайнмаєр докладає зусиль, щоб отримати підтримку для реалізації в рамках ОБСЄ того, чого протягом довгого часу вимагає український президент і того, що підтримав російський президент ... Правда полягає в тому, що наразі ми досить далекі від того, щоб прийняти рішення по організації такої збройної поліцейської місії на Донбасі. Я виходжу з того, що це може бути погоджено або навіть вирішено на міністерській зустрічі ОБСЄ в Гамбурзі на наступному тижні, 8-9 грудня", - сказав М.Шефер.

Питання про місію ОБСЄ було піднято 19 жовтня в Берліні на першому за рік саміті в "нормандському форматі", на якому лідери України, Росії, Німеччини та Франції підтвердили безальтернативність мінських угод.