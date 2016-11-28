В Ф.-В.Штайнмайера рассказали о создании вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Проект создания вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе пока далек от реализации, но усилия для этого прилагаются. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Немецкий глава ОБСЕ (Франк-Вальтер) Штайнмайер прилагает усилия, чтобы получить поддержку для реализации в рамках ОБСЕ того, чего в течение долгого времени требует украинский президент и того, что поддержал российский президент... Правда заключается в том, что сейчас мы весьма далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии на Донбассе. Я исхожу из того, что это может быть согласовано или даже решено на министерской встрече ОБСЕ в Гамбурге на следующей неделе, 8-9 декабря", - сказал М.Шефер.
Вопрос о миссии ОБСЕ был поднят 19 октября в Берлине на первом за год саммите в "нормандском формате", на котором лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили безальтернативность минских соглашений.