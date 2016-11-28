В Ф.-В.Штайнмайера рассказали о создании вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе

"Немецкий глава ОБСЕ (Франк-Вальтер) Штайнмайер прилагает усилия, чтобы получить поддержку для реализации в рамках ОБСЕ того, чего в течение долгого времени требует украинский президент и того, что поддержал российский президент... Правда заключается в том, что сейчас мы весьма далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии на Донбассе. Я исхожу из того, что это может быть согласовано или даже решено на министерской встрече ОБСЕ в Гамбурге на следующей неделе, 8-9 декабря", - сказал М.Шефер.

Вопрос о миссии ОБСЕ был поднят 19 октября в Берлине на первом за год саммите в "нормандском формате", на котором лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили безальтернативность минских соглашений.