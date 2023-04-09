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У Дюссельдорфі на весіллі стався витік чадного газу, постраждали десятки людей

У Дюссельдорфі на весіллі стався витік чадного газу, постраждали десятки людей

Київ • УНН

 • 731480 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На весіллі в Дюссельдорфі кілька десятків гостей отруїлися чадним газом. Про це УНН пише з посиланням на Zeit.

Деталі

Весільна вечірка проводилась у суботу ввечері. Коли спрацювала сигналізація, на місце прибули аварійні служби. Екстрені служби евакуювали 200 гостей весілля.

За даними пожежної частини, до лікарні доправили 34 особи. Крім того, близько 20 осіб самостійно звернулися до лікарень для обстеження.

Видання зазначає, що у ці великодні вихідні численні пожежі та невдале святкування весілля тримали у напрузі пожежні команди землі Північний Рейн-Вестфалія.

Додамо

Чадний газ не має запаху, кольору і смаку, який утворюється при певних процесах горіння і у високих концентраціях є сильнодіючою респіраторною отрутою.

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