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В Дюссельдорфе на свадьбе произошла утечка угарного газа, пострадали десятки людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На свадьбе в Дюссельдорфе несколько десятков гостей отравились угарным газом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Zeit.

Детали

Свадебная вечеринка проводилась в субботу вечером. Когда сработала сигнализация, на место прибыли аварийные службы. Экстренные службы эвакуировали 200 гостей свадьбы.

По данным пожарной части, в больницу доставили 34 человека. Кроме того, около 20 человек самостоятельно обратились в больницы для обследования.

Издание отмечает, что в эти пасхальные выходные многочисленные пожары и неудачное празднование свадьбы держали в напряжении пожарные команды земли Северный Рейн-Вестфалия.

Добавим

Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, который образуется при определенных процессах горения и в высоких концентрациях является сильнодействующим респираторным ядом.

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