В Дюссельдорфе на свадьбе произошла утечка угарного газа, пострадали десятки людей

Детали

Свадебная вечеринка проводилась в субботу вечером. Когда сработала сигнализация, на место прибыли аварийные службы. Экстренные службы эвакуировали 200 гостей свадьбы.

По данным пожарной части, в больницу доставили 34 человека. Кроме того, около 20 человек самостоятельно обратились в больницы для обследования.

Издание отмечает, что в эти пасхальные выходные многочисленные пожары и неудачное празднование свадьбы держали в напряжении пожарные команды земли Северный Рейн-Вестфалия.

Добавим

Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, который образуется при определенных процессах горения и в высоких концентрациях является сильнодействующим респираторным ядом.