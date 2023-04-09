В Дюссельдорфе на свадьбе произошла утечка угарного газа, пострадали десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На свадьбе в Дюссельдорфе несколько десятков гостей отравились угарным газом. Об этом УНН пишет со ссылкой на Zeit.
Детали
Свадебная вечеринка проводилась в субботу вечером. Когда сработала сигнализация, на место прибыли аварийные службы. Экстренные службы эвакуировали 200 гостей свадьбы.
По данным пожарной части, в больницу доставили 34 человека. Кроме того, около 20 человек самостоятельно обратились в больницы для обследования.
Издание отмечает, что в эти пасхальные выходные многочисленные пожары и неудачное празднование свадьбы держали в напряжении пожарные команды земли Северный Рейн-Вестфалия.
Добавим
Угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, который образуется при определенных процессах горения и в высоких концентрациях является сильнодействующим респираторным ядом.