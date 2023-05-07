У ДСНС нагадали про відповідальність за завідомо неправдиві виклики: доведеться сплатити штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Завідомо неправдивий виклик рятувальників є правопорушенням, що тягне за собою адміністративну відповідальність. Про це нагадали у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
«Пам’ятайте: По-перше, десь через ваш виклик хтось запізно може отримати нашу допомогу», - зауважили у ДСНС.
Там також наголосили, що згідно Статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення - завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу обійдеться вам штрафом на суму від 850 до 3 400 гривень!
«Так, в одному з населених пунктів Одещині був здійснений хибний виклик на номер «101» щодо пожежі. По прибуттю рятувальників осередок пожежі був відсутній - виклик вважається хибним!
Після чого особу, яка повідомила завідомо неправдиву інформацію, притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу», - додали у службі.