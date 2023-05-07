В ГСЧС напомнили об ответственности за заведомо ложные вызовы: придется заплатить штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Заведомо ложный вызов спасателей является правонарушением, которое влечет за собой административную ответственность. Об этом напомнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
«Помните: Во-первых, где-то из-за вашего вызова кто-то поздно может получить нашу помощь», - отметили в ГСЧС.
Там также отметили, что согласно статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях - заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения обойдется вам штрафом на сумму от 850 до 3 400 гривен!
«Так, в одном из населенных пунктов Одесской области был осуществлен ложный вызов на номер «101» о пожаре. По прибытию спасателей очаг пожара отсутствовал - вызов считается ложным!
После чего лицо, сообщившее заведомо ложную информацию, привлечено к административной ответственности в виде штрафа», - добавили в службе.