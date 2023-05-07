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В ГСЧС напомнили об ответственности за заведомо ложные вызовы: придется заплатить штраф

В ГСЧС напомнили об ответственности за заведомо ложные вызовы: придется заплатить штраф

Киев • УНН

 • 1244744 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Заведомо ложный вызов спасателей является правонарушением, которое влечет за собой административную ответственность. Об этом напомнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

«Помните: Во-первых, где-то из-за вашего вызова кто-то поздно может получить нашу помощь», - отметили в ГСЧС.

Там также отметили, что согласно статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях - заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения обойдется вам штрафом на сумму от 850 до 3 400 гривен!

«Так, в одном из населенных пунктов Одесской области был осуществлен ложный вызов на номер «101» о пожаре. По прибытию спасателей очаг пожара отсутствовал - вызов считается ложным!

После чего лицо, сообщившее заведомо ложную информацию, привлечено к административной ответственности в виде штрафа», - добавили в службе.

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