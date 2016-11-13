У Дружківці затримали терориста, який брав участь у боях під Іловайськом
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Дружківці затримали терориста, що брав участь в боях під Іловайськом. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Правоохоронці Дружківського відділення поліції встановили місцезнаходження і затримали 21-річного місцевого жителя, який за матеріальну винагороду зі зброєю в руках брав участь в бойових діях на стороні терористів так званої “ДНР”. За скоєне затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Молода людина почала свою “трудову діяльність” на початку травня 2014 року. Потрапивши під вплив проросійської пропаганди, він відправився на блокпост “Донський”, де “служив” з дерев’яною палицею в руках. У його обов’язки входило здійснення контрольно-пропускного режиму і незаконна перевірка документів у водіїв і огляд їхніх транспортних засобів
Вже за місяць хлопець зі своїми однодумцями вирушив на заробітки до Донецька, де вступив в батальйон “Схід”. Там його навчили тактиці ведення бою, поводження з різними видами вогнепальної зброї, прийомам рукопашного бою. Протягом останніх двох років юнак зі зброєю в руках брав безпосередню участь в бойових діях і в Дебальцевому і на Савур-Могилі, а також чергував у варті, за що отримував кошти в розмірі 4-5 тис. грн.
На початку лютого 2016 між бойовиком і його польовим командиром стався конфлікт, після чого він був змушений покинути ряди бандформування і сховатися.
Чоловік перетнув кордон і виїхав до Російської Федерації, де, перечекавши кілька місяців, відвідав рідних. Знаючи, що його розшукують, вирішив не затримуватися і знову поїхав, але на цей раз в Маріуполь, де влаштувався на роботу будівельником на один із заводів. В кінці жовтня хлопець знову повернувся в Дружківку, де і був затриманий правоохоронцями.
Факт участі в бандформуваннях внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.260 “Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.