В Дружковке задержали террориста, который участвовал в боях под Иловайском

Правоохранители Дружковского отделения полиции установили местонахождение и задержали 21-летнего местного жителя, который за материальное вознаграждение с оружием в руках участвовал в боевых действиях на стороне террористов так называемой "ДНР". За содеянное задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Молодой человек начал свою "трудовую деятельность" в начале мая 2014 года. Попав под влияние пророссийской пропаганды, он отправился на блокпост "Донской", где "служил" с деревянной палкой в ​​руках. В его обязанности входило осуществление контрольно-пропускного режима и незаконная проверка документов у водителей и осмотр их транспортных средств

Уже через месяц парень со своими единомышленниками отправился на заработки в Донецк, где вступил в батальон "Восток". Там его научили тактике ведения боя, обращению с различными видами огнестрельного оружия, приемам рукопашного боя. В течение последних двух лет юноша с оружием в руках принимал непосредственное участие в боевых действиях и в Дебальцево и на Саур-Могиле, а также дежурил в карауле, за что получал средства в размере 4-5 тыс. грн.

В начале февраля 2016 года между боевиком и его полевым командиром произошел конфликт, после чего он был вынужден покинуть ряды бандформирования и скрыться.

Человек пересек границу и уехал в Россию, где, переждав несколько месяцев, навестил родных. Зная, что его разыскивают, решил не задерживаться и снова поехал, но на этот раз в Мариуполь, где устроился на работу строителем на один из заводов. В конце октября парень снова вернулся в Дружковку, где и был задержан правоохранителями.

Факт участия в бандформированиях внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.