У "ДНР" заявили про засудження українця до 11 років в'язниці за "шпигунство"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У "ДНР" заявили про засудження до 11 років позбавлення волі громадянина України, затриманого "за підозрою в шпигунстві". Про це з посиланням на прес-службу "МДБ "ДНР" повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Затриманий співробітниками "МДБ" у лютому 2015 року громадянин України Чулга Олег Миколайович визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею "КК "ДНР" "шпигунство" і засуджений до 11 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
За твердженням відомства "ДНР", чоловік "був завербований співробітниками Служби безпеки України, збирав і передавав їм інформацію про пересування військової техніки, дислокацію підрозділів "ДНР".