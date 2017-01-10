У "ДНР" заявили про засудження українця до 11 років в'язниці за "шпигунство"

"Затриманий співробітниками "МДБ" у лютому 2015 року громадянин України Чулга Олег Миколайович визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею "КК "ДНР" "шпигунство" і засуджений до 11 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

За твердженням відомства "ДНР", чоловік "був завербований співробітниками Служби безпеки України, збирав і передавав їм інформацію про пересування військової техніки, дислокацію підрозділів "ДНР".