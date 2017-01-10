В "ДНР" заявили об осуждении украинца к 11 годам тюрьмы за "шпионаж"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В "ДНР" заявили об осуждении к 11 годам лишения свободы гражданина Украины, задержанного "по подозрению в шпионаже". Об этом со ссылкой на пресс-службу "МГБ "ДНР" сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Задержанный сотрудниками "МГБ" в феврале 2015 г. гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "УК "ДНР" "шпионаж" и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По утверждению ведомства "ДНР", мужчина "был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины, собирал и передавал им информацию о передвижении военной техники, дислокации подразделений "ДНР".