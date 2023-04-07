У Дніпрі священник УПЦ МП розбещував власних доньок: його взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У місті Дніпро священника УПЦ (МП) підозрюють у розбещенні власних доньок. Після затримання йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 червня 2023 року без права внесення застави, повідомили УНН у Дніпровській обласній прокуратурі.
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“Священнослужителю одного з храмів УПЦ (МП) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 червня 2023 року без права внесення застави”, – повідомили у прокуратурі.
Що передувало
6 квітня 2023 року Дніпровська обласна прокуратура повідомила про затримання священнослужителя одного з храмів УПЦ (МП), який розбещував рідних доньок.
За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.
Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію.
Священника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням “зеленої кімнати” інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.
На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів.