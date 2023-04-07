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В Днепре священник УПЦ МП развращал собственных дочерей: его взяли под стражу

Киев • УНН

 • 867227 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В городе Днепр священника УПЦ (МП) подозревают в развращении собственных дочерей. После задержания ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2023 года без права внесения залога, сообщили УНН в Днепровской областной прокуратуре.

Цитата

“Священнослужителю одного из храмов УПЦ (МП) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня 2023 года без права внесения залога”, – сообщили в прокуратуре.

Что предшествовало

6 апреля 2023 года Днепровская областная прокуратура сообщила о задержании священнослужителя одного из храмов УПЦ (МП), который развращал родных дочерей.

По данным следствия, священнослужитель после смерти жены на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей в возрасте 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

Священник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса детей с использованием “зеленой комнаты” информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась.

На сегодняшний день дети находятся под наблюдением врачей.

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