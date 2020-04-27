У дикій природі Бразилії вперше за сто років народився тапір

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Бразильські екологи оголосили про народження тапіра в дикій природі - такого не відбувалося з 1914 року через полювання на них. Звірятко з'явилося на світло недалеко від Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.