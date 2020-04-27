У дикій природі Бразилії вперше за сто років народився тапір
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Бразильські екологи оголосили про народження тапіра в дикій природі - такого не відбувалося з 1914 року через полювання на них. Звірятко з'явилося на світло недалеко від Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Раніше тапірів в Бразилії знищили через їхнє цінне м'ясо і шкіру, і з тих пір їх популяція скоротилася і жили вони тільки під наглядом людей, на що вплинула і вирубка лісу. У 2016 році організація, яка займається захистом фауни в країні, запустила проект по відновленню чисельності тапірів.
Так, вчені випустили на волю кілька пар тварин, у одній з яких і з'явилося дитинча. Йому вже близько трьох місяців, але вчені поки не зрозуміли, самка це або самець.
"Однією з найбільш важливих причин проекту з відновлення популяції тапірів є поліпшення якості Атлантичного лісу. Тапіри грають критичну роль в лісовій екосистемі через їх величезного апетиту до фруктів. Вони заслужили звання "садівники лісу" завдяки тому, що всюди залишають насіння, з яких пізніше виростають нові дерева", - пояснюють екологи
Повідомляється, що зовсім скоро народиться ще один маленький тапір, бо ще одна випущена на волю самка ходить вагітна.
Раніше УНН писав про те, як білки, олені і коні заполоняють вулиці міст поки люди на карантині.