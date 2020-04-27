В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бразильские экологи объявили о рождении тапира в дикой природе — такого не происходило с 1914 года из-за охоты на них. Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.