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В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

В дикой природе Бразилии впервые за сто лет родился тапир

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Бразильские экологи объявили о рождении тапира в дикой природе — такого не происходило с 1914 года из-за охоты на них. Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Ранее тапиров в Бразилии уничтожили из-за их ценного мяса и шкур, и с тех пор их популяция сократилась и жили они только под присмотром людей, на что повлияла и вырубка леса. В 2016 году организация, которая занимается защитой фауны в стране, запустила проект по восстановлению численности тапиров.

Так, ученые выпустили на волю несколько пар животных, у одной из которых и появился детеныш. Ему уже около трех месяцев, но ученые пока не поняли, самка это или самец.

«Одной из наиболее важных причин проекта по восстановлению популяции тапиров является улучшение качества Атлантического леса. Тапиры играют критическую роль в лесной экосистеме из-за их огромного аппетита к фруктам. Они заслужили звание «садовники леса» благодаря тому, что повсюду оставляют семена, из которых позже вырастают новые деревья», - объясняют экологи

Сообщается, что совсем скоро родится еще один маленький тапир, так как еще одна выпущенная на волю самка ходит беременная.

Ранее УНН писал о том, как белки, олени и лошади заполоняют улицы городов пока люди на карантине.

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