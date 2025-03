Белки, олени и лошади: пока люди на карантине, улицы городов заполоняют животные

Так, ищущими пищу можно увидеть оленей, кабанов, лошадей, овец и обезьян, к людям также повыходили белки.

"Животные забрали город. На заднем дворе белка ворует зонтик. Теперь это зонтик белки", - написал пользователь в Twitter.

Еще один пользователь поделился видео, на котором видно, как олени бегут по пустым дорогам города.

Животные покинули парк, разбитый в центре города Нара в Японии, где их обычно подкармливали, и теперь сами ищут себе пропитание.

Вначале, люди не знали, как реагировать, но сейчас, судя по видео, уже привыкли.

В это же время, по Италии уже смело разгуливают лошади, кабаны и овцы.

Люди делают фото, в основном, из окон своих домов.

На поиски еды вышли и целые "банды" голодных обезьян в тайском городе Лопбури. Раньше их кормили туристы, но теперь из-за эпидемии коронавируса улицы опустели — туристы перестали приезжать, а местные жители обезьян не кормят.

На видео видно, что одна группа обезьян хочет отобрать полученную еду у другой группы.

