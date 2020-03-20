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Білки, олені і коні: поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють тварини

Білки, олені і коні: поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють тварини

Київ • УНН

 • 25174 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Через те, що все більше країн вводять карантин, а люди йдуть на самоізоляцію, на вулицях різних країн і міст починають з'являтися дикі тварини, передає УНН.

Так, у пошуках їжі можна побачити оленів, кабанів, коней, овець і мавп, до людей також повиходили білки.

"Тварини забрали місто. На задньому дворі білка краде парасольку. Тепер це парасолька білки", - написав користувач у Twitter.

Ще один користувач поділився відео, на якому видно, як олені біжать по порожніх дорогах міста.

Тварини покинули парк, розбитий в центрі міста Нара в Японії, де їх зазвичай підгодовували, і тепер самі шукають собі харчі.

Спочатку, люди не знали, як реагувати, але зараз, судячи з відео, вже звикли.

У цей же час, в Італії вже сміливо розгулюють коні, кабани і вівці.

Люди роблять фото, в основному, з вікон своїх будинків.

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На пошуки їжі вийшли і цілі "банди" голодних мавп в тайському місті Лопбурі. Раніше їх годували туристи, але тепер через епідемію коронавірусу вулиці спорожніли - туристи перестали приїжджати, а місцеві жителі мавп не годують.

На відео видно, що одна група мавп хоче відібрати отриману їжу в іншої групи.

#Quarantine day three: The animals have retaken the city. There is a squirrel in the backyard stealing an umbrella. It is the squirrel's umbrella now. pic.twitter.com/OR2pE4sQY5

- Taylor Hankins (@Tayradactyl) March 18, 2020


pic.twitter.com/bnqJnqCyyI

- okadennis (@okadennis) March 4, 2020

https://dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com/post/612505388923994112/third-day-of-italian-quarantine-everything-is

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