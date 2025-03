Білки, олені і коні: поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють тварини

Так, у пошуках їжі можна побачити оленів, кабанів, коней, овець і мавп, до людей також повиходили білки.

"Тварини забрали місто. На задньому дворі білка краде парасольку. Тепер це парасолька білки", - написав користувач у Twitter.

Ще один користувач поділився відео, на якому видно, як олені біжать по порожніх дорогах міста.

Тварини покинули парк, розбитий в центрі міста Нара в Японії, де їх зазвичай підгодовували, і тепер самі шукають собі харчі.

Спочатку, люди не знали, як реагувати, але зараз, судячи з відео, вже звикли.

У цей же час, в Італії вже сміливо розгулюють коні, кабани і вівці.

Люди роблять фото, в основному, з вікон своїх будинків.

На пошуки їжі вийшли і цілі "банди" голодних мавп в тайському місті Лопбурі. Раніше їх годували туристи, але тепер через епідемію коронавірусу вулиці спорожніли - туристи перестали приїжджати, а місцеві жителі мавп не годують.

На відео видно, що одна група мавп хоче відібрати отриману їжу в іншої групи.

