Білки, олені і коні: поки люди на карантині, вулиці міст заповнюють тварини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Через те, що все більше країн вводять карантин, а люди йдуть на самоізоляцію, на вулицях різних країн і міст починають з'являтися дикі тварини, передає УНН.
Так, у пошуках їжі можна побачити оленів, кабанів, коней, овець і мавп, до людей також повиходили білки.
"Тварини забрали місто. На задньому дворі білка краде парасольку. Тепер це парасолька білки", - написав користувач у Twitter.
Ще один користувач поділився відео, на якому видно, як олені біжать по порожніх дорогах міста.
Тварини покинули парк, розбитий в центрі міста Нара в Японії, де їх зазвичай підгодовували, і тепер самі шукають собі харчі.
Спочатку, люди не знали, як реагувати, але зараз, судячи з відео, вже звикли.
У цей же час, в Італії вже сміливо розгулюють коні, кабани і вівці.
Люди роблять фото, в основному, з вікон своїх будинків.
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На пошуки їжі вийшли і цілі "банди" голодних мавп в тайському місті Лопбурі. Раніше їх годували туристи, але тепер через епідемію коронавірусу вулиці спорожніли - туристи перестали приїжджати, а місцеві жителі мавп не годують.
На відео видно, що одна група мавп хоче відібрати отриману їжу в іншої групи.
#Quarantine day three: The animals have retaken the city. There is a squirrel in the backyard stealing an umbrella. It is the squirrel's umbrella now. pic.twitter.com/OR2pE4sQY5- Taylor Hankins (@Tayradactyl) March 18, 2020
March 4, 2020
https://dopo-magari-lo-cambio.tumblr.com/post/612505388923994112/third-day-of-italian-quarantine-everything-is