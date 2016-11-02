У Держдумі РФ виступають проти скорочення витрат на ЗМІ

"Я впевнений в тому, що знижувати бюджет ЗМІ, їх підтримку не можна. Зрозуміло, пріоритетне становище має медицина, (фінансування) якої і так обрізають, і члени багатодітних сімей ... Але, на мій погляд, є статті в бюджеті, які спокійно можна було перерозподілити в сторону ЗМІ...Я сподіваюся, що ми знайдемо якісь фінансові кошти, щоб підтримка ЗМІ в даному випадку була ", - сказав В.Дєньгін.

Як повідомляв УНН, Генсек НАТО закликав країни-союзниці боротися з російською пропагандою.