В Госдуме РФ выступают против сокращения расходов на СМИ

"Я уверен в том, что снижать бюджет СМИ, их поддержку нельзя. Понятно, приоритетное положение имеет медицина, (финансирование) которой и так обрезают, и многодетные семьи... Но, на мой взгляд, есть статьи в бюджете, которые спокойно можно было перераспределить в сторону СМИ... Я надеюсь, что мы найдем какие-то финансовые средства, чтобы поддержка СМИ в данном случае была", - сказал В.Деньгин.

Как сообщал УНН, Генсек НАТО призвал страны-союзницы бороться с российской пропагандой.