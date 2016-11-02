В Госдуме РФ выступают против сокращения расходов на СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин от ЛДПР выступил против сокращения расходов на СМИ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Я уверен в том, что снижать бюджет СМИ, их поддержку нельзя. Понятно, приоритетное положение имеет медицина, (финансирование) которой и так обрезают, и многодетные семьи... Но, на мой взгляд, есть статьи в бюджете, которые спокойно можно было перераспределить в сторону СМИ... Я надеюсь, что мы найдем какие-то финансовые средства, чтобы поддержка СМИ в данном случае была", - сказал В.Деньгин.
Как сообщал УНН, Генсек НАТО призвал страны-союзницы бороться с российской пропагандой.