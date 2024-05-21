У Держдепі США заявили про принципову позицію стосовно України
Київ • УНН
Державний департамент США заявив про свою непохитну підтримку України у перемозі над Росією у війні, що триває, і зобов'язався прискорити надання військової допомоги для досягнення цієї мети.
У США заявили про принципову позицію: хочуть, аби Україна перемогла Росію. Цей процес пришвидчить військову допомогу Вашингтону. Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє УНН.
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На думку Міллера, позиція США щодо переможця і переможеного в російсько-українській війні залишається незмінною вже протягом двох років.
Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки
Міллер прокоментував інцидент з безпілотниками на ЗАЕС09.04.24, 03:28 • 107442 перегляди