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У Держдепі США заявили про принципову позицію стосовно України

У Держдепі США заявили про принципову позицію стосовно України

Київ • УНН

 • 27552 перегляди

Державний департамент США заявив про свою непохитну підтримку України у перемозі над Росією у війні, що триває, і зобов'язався прискорити надання військової допомоги для досягнення цієї мети.

У США заявили про принципову позицію: хочуть, аби Україна перемогла Росію. Цей процес пришвидчить військову допомогу Вашингтону. Про це заявив  речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє УНН.

Деталі

На думку Міллера, позиція США щодо переможця і переможеного в російсько-українській війні залишається незмінною вже протягом двох років.

Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки

заявив Метью Міллер.

Міллер прокоментував інцидент з безпілотниками на ЗАЕС09.04.24, 03:28 • 107442 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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