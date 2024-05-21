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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины

В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 00:02  •  10980 просмотра

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Государственный департамент США заявил о своей непоколебимой поддержке Украины в победе над Россией в продолжающейся войне и обязался ускорить предоставление военной помощи для достижения этой цели.

В США заявили о принципиальной позиции: хотят, чтобы Украина победила Россию. Этот процесс ускорит военную помощь Вашингтону. Об этом заявил  представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает УНН.

Детали

По мнению Миллера, позиция США относительно победителя и побежденного в российско-украинской войне остается неизменной уже на протяжении двух лет.

Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности

заявил Мэтью Миллер.

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