В Госдепе США заявили о принципиальной позиции в отношении Украины

В США заявили о принципиальной позиции: хотят, чтобы Украина победила Россию. Этот процесс ускорит военную помощь Вашингтону. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает УНН.

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По мнению Миллера, позиция США относительно победителя и побежденного в российско-украинской войне остается неизменной уже на протяжении двух лет.

Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности заявил Мэтью Миллер.

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