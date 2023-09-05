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У Держдепартаменті США і Білому домі закликали КНДР припинити переговори з Росією щодо зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України. Про це він повідомив під час брифінгу, пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Салліван підкреслив, що дискусії між Москвою та Пхеньяном активно просуваються, і росіяни надали їм підвищену інтенсивність.

Також заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель визнав, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються" після повідомлень про те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин зустрінеться в Росії з президентом Володимиром Путіним.

Він закликав КНДР припинити переговори й дотримуватися публічного зобов'язання не надавати та не продавати зброю Росії.

Цитата

"Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічного зобов’язання, взятого Пхеньяном, не надавати та не продавати зброю Росії", – додав він.

Доповнення

Дипломат додав, що через американські санкції Москва "змушена шукати по всьому світу" зброю, яку можна було б використати у війні проти України.

Раніше Білий дім попередив, що Путін і Кім Чен Ин обмінялися листами, у яких обговорювали можливу збройову угоду.

Зокрема речник Білого дому Джон Ф. Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами "активно просуваються".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин у вересні з’їздить до Путіна і обговорить постачання зброї – The New York Times

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