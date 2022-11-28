У деокупованій Снігурівці місцевий житель підірвався на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У недавно деокупованій Снігурівці Миколаївської області на міні підірвався цивільний. Він наразі знаходиться у реанімації. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram, інформує УНН.
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"В місті Снігурівка на вул. 30 років Перемоги цивільна особа підірвалася на міні, зараз знаходиться в реанімації! Вибуховий предмет був встановлений в підвалі багатоповерхівки", - написав він в Telegram.
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Також Кухта застеріг всіх місцевих мешканців деокупованих територій бути обачними.
"Безпека зараз на першому місці! Роботи по розмінуванню досі не завершені!" - додав він.
Доповнення
320 воєнних злочинів вчинених російськими окупантами зафіксувала поліція на території деокупованої Снігурівської громади (Миколаївська область).
10 листопада російські окупанти звільниили Снігурівку.