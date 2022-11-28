В деоккупированной Снегиревке местный житель подорвался на мине

Цитата

"В городе Снигиревка на ул. 30 лет Победы гражданское лицо взорвалось на мине, сейчас находится в реанимации! Взрывной предмет был установлен в подвале многоэтажки", - написал он в Telegram.

Детали

Также Кухта предостерег всех местных жителей деоккупированных территорий быть осмотрительными.

"Безопасность сейчас на первом месте! Работы по разминированию до сих пор не завершены!" - добавил он.

Дополнение

320 военных преступлений совершенных российскими оккупантами зафиксировала полиция на территории деоккупированной Снигиревской общины (Николаевская область).

10 ноября российские оккупанты освободили Снигиревку.