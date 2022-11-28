В деоккупированной Снегиревке местный житель подорвался на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В недавно деоккупированной Снегиревке Николаевской области на мине подорвался гражданский. Он находится в реанимации. Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта в Telegram, информирует УНН.
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"В городе Снигиревка на ул. 30 лет Победы гражданское лицо взорвалось на мине, сейчас находится в реанимации! Взрывной предмет был установлен в подвале многоэтажки", - написал он в Telegram.
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Также Кухта предостерег всех местных жителей деоккупированных территорий быть осмотрительными.
"Безопасность сейчас на первом месте! Работы по разминированию до сих пор не завершены!" - добавил он.
Дополнение
320 военных преступлений совершенных российскими оккупантами зафиксировала полиция на территории деоккупированной Снигиревской общины (Николаевская область).
10 ноября российские оккупанты освободили Снигиревку.