У декількох регіонах України СБУ попередила незаконний збут зброї

“У Херсоні правоохоронці викрили підпільну майстерню з виготовлення засобів ураження для продажу. За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організував представник місцевої приватної охоронної структури. До протиправної діяльності він залучив мешканця обласного центру, який переобладнав власне помешкання у цех з перероблення стартових пістолетів у їх бойові зразки”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що комплектуючі для стрілецької зброї фігуранти замовляли за кордоном і отримували товар через сервіси міжнародного поштового зв’язку. У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації 5 приведених у бойовий стан пістолетів.

Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці вилучили ще 3 перероблені зразки вогнепальної зброї та приладдя для “модернізації” засобів ураження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури області.

“У Чернігові Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка спеціалізувалася на нелегальному збуті бойових засобів ураження. За даними слідства, троє мешканців обласного центру незаконно зберігали у власних помешканнях вогнепальну зброю та боєприпаси для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах на території регіону”, — додається у повідомленні.

Повідомляється, що у межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію фігурантами револьвера системи “Наган”.

Співробітники СБУ затримали учасників угруповання на одній з вулиць обласного центру під час спроби збуту автомата АКС-74 з пристроєм для безшумової стрільби та майже 300 набоїв до нього. За цей товар зловмисники планували отримати 36 тисяч гривень.

У ході проведення обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах фігурантів правоохоронці виявили холодну зброю, амфетамін та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені засоби ураження та психотропи направлено на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення учасникам групи про підозру та обрання міри запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила працівника із захисту природно-заповідного фонду національного природного парку “Синевир” на нелегальному продажі вогнепальної зброї та боєприпасів.