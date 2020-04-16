В нескольких регионах Украины СБУ предупредила незаконный сбыт оружия

“В Херсоне правоохранители разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению средств поражения для продажи. По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовал представитель местной частной охранной структуры. К противоправной деятельности он привлек жителя областного центра, который переоборудовал собственное жилье в цех по переработке стартовых пистолетов в их боевые образцы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что комплектующие для стрелкового оружия фигуранты заказывали за границей и получали товар через сервисы международной почтовой связи. В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации 5 приведенных в боевое состояние пистолетов.

Во время обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли еще 3 переработанные образцы огнестрельного оружия и принадлежности для “модернизации” средств поражения.

Сейчас решается вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры области.

“В Чернигове Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая специализировалась на нелегальном сбыте боевых средств поражения. По данным следствия, трое жителей областного центра незаконно хранили в своих домах огнестрельное оружие и боеприпасы для продажи. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах по территории региона”, — добавляется в сообщении.

Сообщается, что в рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию фигурантами револьвера системы “Наган”.

Сотрудники СБУ задержали участников группировки на одной из улиц областного центра при попытке сбыта автомата АКС-74 с устройством для безшумовои стрельбы и почти 300 патронов к нему. За этот товар злоумышленники планировали получить 36 тысяч гривен.

В ходе проведения обысков по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов правоохранители обнаружили холодное оружие, амфетамин и деньги, вероятно полученные преступным путем. Полученные средства поражения и психотропы направлены на экспертизу. Решается вопрос об объявлении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Закарпатской области СБУ разоблачила работника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка “Синевир” на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов.