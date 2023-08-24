У Чорному морі 9 російських кораблів, серед них ракетоносій з "Калібрами" – Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Чорному морі девʼять російських кораблів, серед них ракетоносій з "Калібрами". Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк, пише УНН.
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"Корабельне угрупування було сформоване в такому складі два тижні тому – воно коливалось від 10-15 кораблів-катерів в акваторії Чорного та Азовського морів. Зараз вони дещо посилили свою присутність в Азовському морі. У Чорному морі наразі залишається 9 одиниць, серед них один ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр" і готовий до застосування", – зазначила речниця Сил оборони півдня України.
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