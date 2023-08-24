В Черном море 9 российских кораблей, среди них ракетоноситель с "Калибрами" - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Черном море девять российских кораблей, среди них ракетоноситель с "Калибрами". Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Корабельная группировка была сформирована в таком составе две недели назад – она колебалась от 10-15 кораблей-катеров в акватории Черного и Азовского морей. Сейчас они несколько усилили свое присутствие в Азовском море. В Черном море пока остается 9 единиц, среди них один ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр" и готовый к применению", – отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.
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