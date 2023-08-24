В Черном море 9 российских кораблей, среди них ракетоноситель с "Калибрами" - Гуменюк

Цитата

"Корабельная группировка была сформирована в таком составе две недели назад – она колебалась от 10-15 кораблей-катеров в акватории Черного и Азовского морей. Сейчас они несколько усилили свое присутствие в Азовском море. В Черном море пока остается 9 единиц, среди них один ракетоноситель, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр" и готовый к применению", – отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина работает над созданием союза для защиты Черноморского, Азовского и Балтийского пространства