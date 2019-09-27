У Чорнобильській зоні запустили водні маршрути для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Водні маршрути у Чорнобильській зоні відчуження готові до прийому відвідувачів та відповідають нормам безпеки. Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства України з управління зоною відчуження, передає УНН.
"Водні маршрути у зоні відчуження готові до прийому відвідувачів і відповідають усім нормам безпеки. Контрольно-пропускні пункти готові, дозиметричний контроль та супровід забезпечено", - зазначив голова ДАЗВ Віталій Петрук.
Зазначається, що для відвідування зони відчуження річками Прип’ять чи Уж потрібно оформити відповідну заявку, і організатор візиту має забезпечити відвідувачів водним транспортом. Маршрут доступний лише допоки відкрита водна навігація.
УНН повідомляв, що на річці Прип’ять співробітники Держгідрографії вперше провели наукову експедицію.