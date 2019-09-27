В Чернобыльской зоне запустили водные маршруты для туристов

"Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", - отметил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

Отмечается, что для посещения зоны отчуждения реками Припять или Уж нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только пока открыта водная навигация.

УНН сообщал, что на реке Припять сотрудники Госгидрографии впервые провели научную экспедицию.