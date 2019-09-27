В Чернобыльской зоне запустили водные маршруты для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Водные маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения готовы к приему посетителей и соответствуют нормам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.
"Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", - отметил председатель ГАЗО Виталий Петрук.
Отмечается, что для посещения зоны отчуждения реками Припять или Уж нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только пока открыта водная навигация.
УНН сообщал, что на реке Припять сотрудники Госгидрографии впервые провели научную экспедицию.