У Чернівцях посеред вулиці виявили мертвого пітона
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Чернівцях на вулиці Пилипа Орлика виявили мертвого пітона. Про це у Facebook повідомила волонтер Анна Пелепчук, інформує УНН.
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"Ось така знахідка на вул. Пилипа Орлика. Були і волонтери, і перехожі, і поліція. Всі боялися взяти в руки незвичного товариша. Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилося, що вона мертва і вже розкладається", — написала жінка.
Вона зазначила, що поліція вже займається пошуками власника рептилії.
"Сподіваємося, що знайдеться той, хто не захотів поховати змію, а просто виніс її на смітник", — додала Анна.
Нагадаємо
У листопаді минулого року у місті Шостка Сумської області біля сміттєвих баків виявили мертвого триметрового пітона.