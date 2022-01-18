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У Чернівцях посеред вулиці виявили мертвого пітона

У Чернівцях посеред вулиці виявили мертвого пітона

Київ • УНН

 • 22844 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У Чернівцях на вулиці Пилипа Орлика виявили мертвого пітона. Про це у Facebook повідомила волонтер Анна Пелепчук, інформує УНН.

Деталі

"Ось така знахідка на вул. Пилипа Орлика. Були і волонтери, і перехожі, і поліція. Всі боялися взяти в руки незвичного товариша. Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилося, що вона мертва і вже розкладається", — написала жінка.

Вона зазначила, що поліція вже займається пошуками власника рептилії.

"Сподіваємося, що знайдеться той, хто не захотів поховати змію, а просто виніс її на смітник", — додала Анна.

Нагадаємо

У листопаді минулого року у місті Шостка Сумської області біля сміттєвих баків виявили мертвого триметрового пітона.

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