В Черновцах посреди улицы обнаружили мертвого питона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Черновцах на улице Филиппа Орлика обнаружили мертвого питона. Об этом в Facebook сообщила волонтер Анна Пелепчук, информирует УНН.
Детали
"Вот такая находка на ул. Пилипа Орлика. Были и волонтеры, и прохожие, и полиция. Все боялись взять в руки необычного товарища. Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертвая и уже разлагается", — написала женщина.
Она отметила, что полиция уже занимается поисками владельца рептилии.
"Надеемся, что найдется тот, кто не захотел похоронить змею, а просто вынес ее на помойку", — добавила Анна.
Напомним
В ноябре прошлого года в городе Шостка Сумской области возле мусорных баков обнаружили мертвого трехметрового питона.