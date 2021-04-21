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У Чернівцях чоловік, якого затримали за кустарне виготовлення зброї, помер від інфаркту

Київ • УНН

 • 16126 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Чернівцях в ніч з 20 на 21 квітня помер 46-річний чоловік, якого на передодні правоохоронці затримали за виготовлення та переробку зброї в домашній майстерні. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, чоловіка доставили в лікарню перед тим, як мали помістити в ізолятор тимчасового тримання, оскільки в анамнезі були серцево-судинні захворювання.

“Перед поміщенням затриманого, який має хронічні хвороби серця, до ізолятора тимчасового тримання його доставили до медичного закладу для огляду профільними спеціалістами. Оглянувши затриманого, лікарі прийняли рішення про його госпіталізацію, а поліція виставила біля палати пацієнта стаціонарний пост охорони”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ніч з 20 на 21 квітня затриманий помер. За інформацією лікарів, попередньою причиною смерті є інфаркт.
Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Що було раніше

Так, 20 квітня у Чернівцях правоохоронці затримали 46-річний місцевого жителя. Як повідомляють в поліції, чернівчянин облаштував майстерню з виготовлення та переробки зброї, яку він потім продавав на території Буковини. Виявилося, що майстерню з верстатами та спеціальним обладнанням він розташував у себе вдома.

Затримали ділка безпосередньо під час незаконного збуту набоїв і пістолета з ознаками переробки під вогнепальну зброю. Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, а також знаряддя для її переробки та інші речові докази.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами затриманому загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Повідомлялося, що правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо

В Україні правоохоронці ліквідували розгалужену систему збуту зброї та затримали її 31-річного організатора.

Українські Національні Новини

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