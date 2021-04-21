В Черновцах мужчина, которого задержали за кустарное изготовление оружия, умер от инфаркта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Черновцах в ночь с 20 на 21 апреля умер 46-летний мужчина, которого накануне правоохранители задержали за изготовление и переработку оружия в домашней мастерской. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, мужчину доставили в больницу перед тем, как должны были поместить в изолятор временного содержания, поскольку в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.
"Перед помещением задержанного, который имеет хронические болезни сердца, в изолятор временного содержания его доставили в медицинское учреждение для осмотра профильными специалистами. Осмотрев задержанного, врачи приняли решение о его госпитализации, а полиция выставила у палаты пациента стационарный пост охраны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь с 20 на 21 апреля задержанный умер. По информации врачей, предварительной причиной смерти является инфаркт.
Сейчас тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Что было раньше
Так, 20 апреля в Черновцах правоохранители задержали 46-летнего местного жителя. Как сообщают в полиции, житель Черновцов устроил мастерскую по изготовлению и переделке оружия, которое он потом продавал на территории Буковины. Оказалось, что мастерскую со станками и специальным оборудованием он расположил у себя дома.
Задержали дельца непосредственно во время незаконного сбыта боеприпасов и пистолета с признаками переделки под огнестрельное оружие. Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника оружие, патроны, комплектующие к оружию, а также орудия для ее переработки и другие вещественные доказательства.
За незаконное обращение с оружием и боеприпасами задержанному грозило до 7 лет лишения свободы.
Сообщалось, что правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.
Напомним
В Украине правоохранители ликвидировали разветвленную систему сбыта оружия и задержали ее 31-летнего организатора.