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В Черновцах мужчина, которого задержали за кустарное изготовление оружия, умер от инфаркта

В Черновцах мужчина, которого задержали за кустарное изготовление оружия, умер от инфаркта

Киев  •  УНН

 • 16114 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Черновцах в ночь с 20 на 21 апреля умер 46-летний мужчина, которого накануне правоохранители задержали за изготовление и переработку оружия в домашней мастерской. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, мужчину доставили в больницу перед тем, как должны были поместить в изолятор временного содержания, поскольку в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

"Перед помещением задержанного, который имеет хронические болезни сердца, в изолятор временного содержания его доставили в медицинское учреждение для осмотра профильными специалистами. Осмотрев задержанного, врачи приняли решение о его госпитализации, а полиция выставила у палаты пациента стационарный пост охраны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 20 на 21 апреля задержанный умер. По информации врачей, предварительной причиной смерти является инфаркт.

Сейчас тело умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Что было раньше

Так, 20 апреля в Черновцах правоохранители задержали 46-летнего местного жителя. Как сообщают в полиции, житель Черновцов устроил мастерскую по изготовлению и переделке оружия, которое он потом продавал на территории Буковины. Оказалось, что мастерскую со станками и специальным оборудованием он расположил у себя дома.

Задержали дельца непосредственно во время незаконного сбыта боеприпасов и пистолета с признаками переделки под огнестрельное оружие. Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника оружие, патроны, комплектующие к оружию, а также орудия для ее переработки и другие вещественные доказательства.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами задержанному грозило до 7 лет лишения свободы.

Сообщалось, что правонарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Напомним

В Украине правоохранители ликвидировали разветвленную систему сбыта оружия и задержали ее 31-летнего организатора.

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