У Чернівецькій області позашляховик перекинувся в кювет, водій помер на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Кельменецькому районі Чернівецької області сталась ДТП, водій позашляховика перекинувся в кювет та помер на місці від отриманих травм. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“В ніч на 25-те квітня в селі Бузовиця 29-річний чернівчанин не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням автомобілем „Lexus LX 470“. Водій допустив з’їзд позашляховика в кювет з подальшим його перекиданням.
Внаслідок отриманих під час автопригоди травм кермувальник загинув на місці події. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу”, — йдеться у повідомленні.
Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Як раніше повідомляв УНН, до суду скерували обвинувальний акт стосовно працівника ДСНС, якого підозрюють у вчиненні ДТП, де постраждала неповнолітня дівчина.