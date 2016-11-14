У Чернівецькій області посилять контроль за якістю харчування дітей у навчальних закладах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Департамент освіти і науки Чернівецької області прийняв рішення посилити контроль за дотриманням санітарних норм та здорового харчування у навчальних закладах області, передає УНН з посиланням на прес–службу Чернівецької ОДА.
“8 листопада Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації проведено нараду з керівниками підвідомчих навчальних закладів щодо забезпечення якісного харчування.
В рамках наради зауважено, що профільним департаментом буде посилено системний контроль за дотриманням санітарних норм та здорового харчування у навчальних закладах краю з проведенням перевірок та навчання персоналу”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час наради наголошено на важливості дотримання нормативних документів з питань організації харчування в закладах освіти, виконання наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього зацікавленим суб’єктам, збір інформації щодо виробників та постачальників, а також рекомендовано посилити роботу з санітарно-просвітницьких питань: проведення занять з персоналом, батьківською громадою, педагогами та учнями щодо гігієни харчування та профілактики харчових отруєнь.
“Керівників відомчих навчальних закладів забов’язано обов’язково вказувати в угодах на забезпечення харчування учнів виробника продуктів. Увагу керівників навчальних закладів було звернуто на виваженості щодо вибору постачальників харчів.
Найменше недотримання постачальником вимог має стати підставою для непродовження угоди. Під час вибору постачальника продуктів харчування акцентовано на пріоритетності місцевих виробників, що впливає на формування доступної ціни закупівель”, — додали у прес- службі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами директора Інституту екогігієни і токсикології їм. Л.І. Медведя Миколи Проданчука, якість шкільного харчування в країні системно не контролюється.
У ВР з цього приводу наголошують, що Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.
Як повідомляв УНН, у КМДА розповіли, як контролюють якість харчування дітей у школах.