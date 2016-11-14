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В Черновицкой области усилят контроль за качеством питания детей в учебных заведениях

В Черновицкой области усилят контроль за качеством питания детей в учебных заведениях

Киев • УНН

 • 6698 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Департамент образования и науки Черновицкой области принял решение усилить контроль за соблюдением санитарных норм и здорового питания в учебных заведениях области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"8 ноября в Департаменте образования и науки областной государственной администрации состоялось совещание с руководителями подведомственных учебных заведений по обеспечению качественного питания.

В рамках совещания отмечено, что профильным департаментом будет усилен системный контроль за соблюдением санитарных норм и здорового питания в учебных заведениях края с проведением проверок и обучением персонала", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время совещания отмечена важность соблюдения нормативных документов по вопросам организации питания в учебных заведениях, выполнение приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины относительно порядка проведения государственной регистрации мощностей, ведения государственного реестра мощностей операторов рынка и предоставления информации из него заинтересованным субъектам, сбор информации о производителях и поставщиках, а также рекомендовано усилить работу по санитарно-просветительским вопросам: проведение занятий с персоналом, родительской общественностью, педагогами и учениками по гигиене питания и профилактике пищевых отравлений.

"Руководители ведомственных учебных заведений обязаны обязательно указывать в договорах на обеспечение питания учащихся производителя продуктов. Внимание руководителей учебных заведений было обращено на взвешенность при выборе поставщиков продуктов.

Наименьшее несоблюдение поставщиком требований должно стать основанием для непродления соглашения. При выборе поставщика продуктов питания акцентировали внимание на приоритетности местных производителей, что влияет на формирование доступной цены закупок", - добавили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, по словам директора Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя Николая Проданчука, качество школьного питания в стране системно не контролируется.

В ВР по этому поводу отмечают, что Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

Как сообщал УНН, в КГГА рассказали, как контролируют качество питания детей в школах.

Украинские Национальные Новости

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